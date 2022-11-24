بتعليمات الرئيس عباس.. تسليم جثمان تيران فيرو إلى سلطات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننجحت الجهود التي بُذلت في إطار الإفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.وتسلم الجثمان من مقر جهاز المخابرات العامة في جنين، الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قام بدوره بتسليمه للجانب الإسرائيلي.كما وسُلم الجثمان بمتابعة من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقادة الأجهزة الأمنية، ومحافظ جنين وقواها الوطنية وفعالياتها ومؤسساتها،وأكد الجميع وحدة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وأهمية قطع الطريق على كل من يسعى إلى ضرب هذه الوحدة.