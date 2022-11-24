رام الله: الحكم على مدان بتهمة القتل القصد بالأشغال الشاقة

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة بداية رام الله، على المتهم (ز، و)، بالأشغال الشاقة 15 عاما، عن تهمة القتل القصد سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.هذا وقررت دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة 15 عاما، ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي، حسب الأصول.وقالت: "جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة وإجراء التحقيقات اللازمة أصولا".