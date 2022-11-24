العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

رام الله - دنيا الوطنكشف العراق، يوم الأربعاء، عزمه على إعادة نشر قواته على حدوده مع كل من إيران وتركيا.وجاء القرار بعد القصف المتكرر الذي نفذته جارتاه واستهدف متمردين أكرادا أتراكا وإيرانيين في إقليم كردستان العراق، وفق قناة (الشرق).وشن الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية، المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، (الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق).كما شنت تركيا الأحد عملية عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، في شمال العراق وسوريا.وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان العراق لكنها تتبع إداريا لوزارة الدفاع العراقية.