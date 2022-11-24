"الأوقاف" بغزة تعلن موعد بدء تعويض معتمري الحقائب المحترقة



وقالت الوزارة في تصريح لوكالة (الرأي) الحكومية، إنها ستبدأ عملية تعويض 538 معتمرًا متضررًا من الحريق بمبلغ 400 دولار لكل معتمر، الأحد المقبل، الموافق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وعلى مدار أسبوعين.



ودعت المعتمرين المتضررين للتوجه لمقر الوزارة لتسلم كتاب الصرف قبل التوجه للبنك الإسلامي الفلسطيني.



وكانت السلطات المصرية أبلغت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن حقائب مئات الفلسطينيين العائدين إلى القطاع احترقت بمدينة العريش المصرية في نيسان/ إبريل الماضي، بعد أدائهم مناسك العمرة، نتيجة ماس كهربائي، تسبب في حريق شاحنة كانت تحمل الحقائب.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، موعد بدء تعويض المعتمرين المتضررين في حادثة احتراق الحقائب في سيناء بمصر، قبل عدة أشهر.