موسكو تبدي استعدادها لتوفير منصة للقاء أردوغان والأسد

رام الله - دنيا الوطنكشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الخميس، أنّ موسكو مستعدة لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا.وقال لافرينتيف لوكالة (سبوتنيك): "أعتقد أنّ موسكو ستكون مستعدة لتوفير [منصة] إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، وأنا حتى لا أشك في ذلك".وأضاف أنّ "مثل هذا الاجتماع مهم للغاية، ولكن يجب أن يتم التحضير له بشكل صحيح، ويجب تهيئة ظروف معينة لذلك"، مشدداً على أهمية أن ترسل نتائج هذا الاجتماع "الإشارة الصحيحة" إلى جميع أطراف النزاع، بحيث يسهم هذا الاجتماع في التسوية السورية.وأمس، قال لافرينتيف إنّ "موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق بشأن استعدادهما لاتخاذ خطوات تجاه بعضهما البعض"، مشيراً إلى أمل موسكو في التقارب بين الطرفين، وفق قناة (الميادين).بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، عدم وجود اتفاقات بشأن اجتماع بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان على الأراضي الروسية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنّ عقد هذا الاجتماع من الناحية النظرية ممكن بوساطة روسية.ومنذ يومين، ألمح الرئيس التركي إلى إمكانية إعادة النظر في العلاقات مع دمشق بعد انتخابات العام 2023 في تركيا.