الاحتلال يعتقل عاملاً من غزة بزعم حيازته عبوة متفجّرة وغانتس و(شاباك) يعلّقان





بدوره، زعم (شاباك)، أن "العامل الفلسطيني من قطاع غزة الذي اعتقل لمحاولته زرع عبوة ضد حافلة، ينتمي لتنظيم الجهاد الإسلامي".





وتابع: "تم ضبط المواد التي استخدمت لتصنيع العبوة وتم إلغاء تصاريح العمل لـ 200 فلسطيني من غزة لهم روابط عائلية مع مسلحين".



من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: إننا "نجري تقييماً مستمراً للوضع، وإذا بدا أن هناك اتجاهاً يتطور لتجنيد عمال من غزة لتنفيذ عمليات، سندرس الخطوات فيما يتعلق بخروج العمال من قطاع غزة والتسهيلات الأخرى".





رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن الاحتلال اعتقل أحد سكان قطاع غزة يحمل تصريح عمل بزعم وجود عبوة متفجرة كان يعتزم استخدامها ضد حافلة بالجنوب.