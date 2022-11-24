إلى أين وصل ملف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، آخر تطورات مفاوضات ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.





ووفقًا لما نقلته (قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس أن المفاوضات التي يجريها حزب (الليكود) مع حزب (عوتسما يهوديت) من أجل تشكيل الحكومة القادمة لا زالت تراوح مكانها.



وبحسب القناة، فقد انتهت في مقر (كنيست) الليلة الماضية المفاوضات الائتلافية دون تحقيق تقدم، بين بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وطاقمي التفاوض للحزبين.



وأوضحت (كان)، أن حزب عوتسما يهوديت يرفض تسلم حقيبة الزراعة بدلا من حقيبة تطوير المناطق المحيطية والنقب والجليل، معربة عن عدم رضاها عن الطريقة التي يجري فيها الليكود الاتصالات الهادفة الى تشكيل الحكومة الجديدة.



ويشار الى أن حالة من السخط والغضب تسود نواب (الليكود)، بعد قيام رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بتوزيع عدد من الحقائب الوزارية الهامة على نواب خارج الحزب، وهدد النائب الليكودي يسرائيل كاتس بعدم الانضمام الى الحكومة في حال عدم توليه منصبا وزاريا كبيرًا.

رام الله - دنيا الوطن