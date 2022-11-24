الاحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال أيلول الماضي

رام الله - دنيا الوطنأوضح جهاز الإحصاء المركزي، أن الصادرات خلال شهر أيلول الماضي انخفضت بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 128.1 مليون دولار.ولفت في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 94% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول الماضي، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق.فيما أن الواردات السلعية انخفضت خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع شهر أيلول 2021، حيث بلغت قيمتها 712.1 مليون دولار.وقال جهاز الإحصاء إن الواردات من إسرائيل ارتفعت خلال أيلول الماضي بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 2% خلال شهر أيلول الماضي مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 46% مقارنة مع شهر أيلول 2021، حيث بلغت قيمة العجز 584 مليون دولار.