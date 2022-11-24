"التربية" تدمير مدرسة إصفي جريمة احتلالية بشعة



ووصفت الوزارة تدمير المدرسة بجريمة نكراء وبشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي ، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية؛ إذ باتت هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر.



وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية؛ خاصة في ظل تواصل هذه الاعتداءات الهمجية.



يشار إلى أن "التربية" كانت قد نظمت أمس جولة دعم ومناصرة للمدرسة بحضور دولي ومؤسساتي وفعاليات وطنية ومجتمعية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التربية والتعليم إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، على تدمير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة بمديرية يطا بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى حرمان 10 أطفال من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن.