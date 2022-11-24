غانتس يعلّق على تسليم جثّة القتيل الإسرائيلي في جنين

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، صباح اليوم، إنني: "أود أن أعرب عن تقديري للسلطة الفلسطينية على عملها لإعادة جثة الراحل تيران فرو إلى أسرته".وتابع: "هذه خطوة إنسانية أساسية بعد عمل حقير وغير إنساني، أود أن أشكر القوى الأمنية وجميع الهيئات والقيادات والممثلين الذين عملوا لإعادته".وأضاف: "أوجّه خالص التعازي لأسرته الذين أظهروا الشهامة والقيادة في اللحظات الصعبة".وأفادت مصادر محلية فلسطينية، فجر الخميس، أن مسلحين فلسطينيين سلموا جثة الإسرائيلي، تيران بيرو، إلى الارتباط الفلسطيني، على حاجز سالم غرب جنين، تمهيداً لتسليمه إلى الاحتلال.من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جثة (بيرو)، سوف تنقل إلى عائلته، وذلك بعد جهود من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بحسب قول البيان.واختطف مسلحون فلسطينيون، جثة إسرائيلي، من مستشفى في جنين، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير، أصيب فيه برفقة إسرائيلي آخر.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القتيل، يدعى تيران بيرو (18 عاماً)، من بلدة (دالية الكرمل)، في حيفا، وينتمي للطائفة الدرزية.وأضافت، أن المسلحين الفلسطينيين، اختطفوا جثة الإسرائيلي القتيل، بعدما اعتقدوا أنها لجندي إسرائيلي.