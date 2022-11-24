الطقس: تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي والأرصاد تحذّر المواطنين

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد اليوم الخميس، بمقدمة منخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ، ويتوقع سقوط امطار المصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى تشتد خلال ساعات المساء والليل وتمتد الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وفي هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.ويوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، السبت، لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء لتستقر الاجواء خلال ساعات الليل والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .ويكون الجو الأحد غائماً جزئيا الى غائم ومغبراً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة،و خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.