مجموعة (عصا موسى) الإيرانية تنشر توثيقاً للحظة الانفجار بالقدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطننشرت مجموعة (هاكرز) إيرانية، تدعى (عصا موسى) "Moses Staff"، الخميس، توثيقاً من كاميرات المراقبة للحظة الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة والذي أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة 47 آخرين.وتوعدت المجموعة، على قناة (تليجرام)، الاحتلال "بدفع الثمن"، مشيرة إلى قيامها بحذف تسجيلات المراقبة من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة لدى الاحتلال.وشنت المجموعة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عدة هجمات سيبرانية استهدفت كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة، في شوارع "إسرائيل"، كما استهدفت خوادم شركات إسرائيلية كبرى.وقالت المجموعة، في حينها، إنها "حصلت على مجموعة كبيرة من خرائط المرافق الحيوية، والتي تتضمن معلومات عن الموقع والخصائص للأنظمة الحيوية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".وقتل إسرائيلي، وأصيب 47 آخرين، بجراح مختلفة، من بينها إصابات بحال الخطر، جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت في محطة للحافلات على مدخل مدينة القدس المحتلة.وأعلنت شرطة الاحتلال، الاستنفار، وأغلقت مداخل مدينة القدس، ونصبت الحواجز، فيما تجري قوات كبيرة عمليات تمشيط بحثاً عن منفذي العملية.