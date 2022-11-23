شؤون فلسطينية

"الصحة": شهيدان متأثران بجروحهما خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

"الصحة": شهيدان متأثران بجروحهما خلال اقتحام الاحتلال لنابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، استشهاد شابين من مدينة نابلس متأثرين بجروحهما الخطيرة عقب إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، باستشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك، البالغ من العمر (22 عامًا)، متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص الاحتلال أمس خلال اقتحام نابلس. 

كما أعلنت عن استشهاد الشاب محمد أحمد حرز الله (30 عامًا) متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحامه نابلس في تموز/ يوليو الماضي. 

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