بلينكن: أمريكا تقف بجانب إسرائيل في مواجهة الهجمات بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء يوم الأربعاء، على تفجيرات مدينة القدس التي حدثت صباح اليوم، وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب إسرائيل في مواجهة هجمات اليوم"، معربًا عن تعازي الولايات المتحدة لأسرة الفقيد وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.كما وأضافأن "المسؤولين في الإدارة الأمريكية يحافظون على علاقة وثيقة مع الشركاء الإسرائيليين ويؤكدون التزامنا بأمنها"، بحسب (القناة 12) الإسرائيلية.