بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الزوارق الحربية الجاثمة في بحر محافظة رفح جنوباً فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة.وأضافت أن كثافة إطلاق النار أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.يذكر أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يومياً إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.