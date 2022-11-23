شاهد: ملثمون ينفذون عملية سطو مسلح على مخزن بطولكرم ويسرقون أموالًا

رام الله - دنيا الوطننُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لكاميرات مراقبة يظهر قيام ملثمون بعملية سطو مسلح على أحد المخازن في طولكرم.هذا وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، العقيد لؤي ارزيقات، بحدوث عملية سطو مسلح من قبل عدد من الأشخاص الملثمين على مخزن بجانب محل للصرافة في مدينة طولكرم.وأضاف العقيد ارزيقات: "كما سرق الملثمون كيسًا بداخله مبلغ مالي من عملات مختلفة وإصابة شخص بإصابات وصفت بالبسيطة والشرطة تباشر البحث والتحري".