اشتية: بريطانيا تُبلغنا بقرار عدم نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس الوزراء محمد اشتية، أن بريطانيا أبلغت فلسطين قراراها عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس.جاء ذلك خلال مباحثات بين اشتية والقنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، بشأن آخر المستجدات والتطورات السياسية، حيث جددت التأكيد على قرار عدم نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس والتزامها بحل الدولتين.وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء عبر (فيديو)، بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.