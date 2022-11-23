إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في تفجيرات القدس



وكانت قد نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، تقديرات أولية في مؤسسة الأمن الإسرائيلية بأن منفذي التفجيرات في القدس عملوا دون توجيه خارجي أو تعليمات من جماعات مسلحة، وخططوا للهجوم منذ فترة طويلة.



وبحسب الصحيفة "الخلية المنفذة كانت على دراية جيدة بالمنطقة التي جرت فيها التفجيرات، ويشتبه في أن عناصرها تحروا المكان الذي يوجد فيه أكبر عدد من الركاب في محطة الحافلات تم قاموا بتفجير العبوة الأولى من مسافة بعيدة، وفجروا العبوة الثانية في مفترق راموت بطريقة مماثلة".



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات القدس التي حدثت صباح اليوم وأدت لمقتل مستوطن وإصابة العشرات بجروح من بينها خطرة.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن التحقيقات الأولية في التفجيرات، أن كاميرات بلدية القدس لم تكن تعمل وقت الحدث، مما يجعل من الصعب محاولة فهم متى ومن زرع العبوات في محطة الحافلات بالمدينة.وفي السياق، أمر قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس الجنرال دورون تورجمان، بتعزيز الترتيبات الأمنية في المدينة، وتمديد مناوبات القوات لليوم التالي، وتعزيز القوات في المنطقة.