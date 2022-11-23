شؤون فلسطينية

"السياحة والآثار" تطلق منصة إلكترونية لترخيص المهن السياحية

"السياحة والآثار" تطلق منصة إلكترونية لترخيص المهن السياحية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأربعاء، المنصة الإلكترونية الخاصة بآلية ترخيص المهن السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وأكدت معايعة، خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة في بيت لحم، اليوم الأربعاء، أهمية هذه المنصة في كونها أول منصة الكترونية حكومية فلسطينية توفر خدمات تجديد الترخيص الكترونيا بشكل كامل للمؤسسات وللعاملين في القطاع السياحي، وتشمل تقديم الطلب الكترونيا من ثم استلام وصل الدفع إلكترونيا، ومن ثم إتمام عملية الترخيص الكترونيا وطباعة الرخص.

وشددت على ضرورة تطوير أساليب تكنولوجية حديثة في التعاملات الحكومية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال ولتجاوز عقبة مثل عقبة كورونا مستقبلا لا سمح الله.

من جانبه، أكد الوزير سدر أهمية مثل هذه المنصات التي تحتاج لجهد وعمل كبير، مثنيا على طواقم وزارة السياحة العاملة على هذه المنصة، مشددًا توفير كامل الدعم لتطوير هذه المنصات التكنولوجية.

وأشار إلى تطبيق "حكومتي" الذي يوفر مجموعة من الخدمات التكنولوجية في سبيل التسهيل على المواطن وتطوير العمل.

وأفاد الوزير شدر بأن المنصة الخاصة بوزارة السياحة والاثار تشكل جسراً للـتـواصـل بـيـن الـعـامـلـيـن فـي الـقـطـاع الـسـيـاحـي الـخـاص ووزارة الـسـيـاحــــة والآثــــار، لـتـطـويـر إجراءات الـتـرخـيـص من خلال استخـدام الـتـكـنـولـوجـيــا الحديثة.

وأكمل: "ستشمل في مرحلتها الأولى قسم الأدلاء السياحيين في الادارة العامة لترخيص المهن السياحية، ومن ثم مكاتب السياحة والسفر، على أن تشمل مستقبلا باقي أقسام هذه الادارة العامة كالفنادق ومتاجر التحف الشرقية، والباعة المتجولين وغيرهم، وسيتم الاستمرار بتطويرها حتى الوصول الى منصة تمتلك الصلاحية في اتخاذ القرارات اللازمة للمتعاملين معها بدون تدخل بشري".

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