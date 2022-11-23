شؤون فلسطينية

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأربعاء، عن إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم يوم السبت الموافق 4/2/2023.       

وأوضح عسيلي، في بيان صحفي، أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس الموافق 24/11/2022، ولمدة سبعة أيام، لغاية الساعة الثالثة من مساء الأربعاء الموافق 30/11/2022.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه وفق قرار الوزير، يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه، مقتصرا على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات.

وأضافت أنه بموجب قرار الوزير، يُحظر على المجلس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء، والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات، أو الاستشارات، أو الخدمات دون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.

وتابعت الوزارة أنه يحظر، كذلك، بموجب القرار، على مجلس إدارة الغرفة الحالي اتخاذ أية إجراء من شأنه إحداث أية تغييرات في هيكلية الغرفة، أو التعيين، أو التعاقد مع مستشارين، أو الاستغناء عن موظفين، أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.

وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانونا، وبصفته الشخصية، المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.

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