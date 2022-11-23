شؤون فلسطينية

عقب اجتماع تشاوري.. رئيس الوزراء يوصي بتأسيس شركة كهرباء فلسطين

عقب اجتماع تشاوري.. رئيس الوزراء يوصي بتأسيس شركة كهرباء فلسطين
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
عقد اليوم الأربعاء، في مقر سلطة الطاقة برام الله، اجتماع تشاوري بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبمشاركة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وشركات توزيع الكهرباء العاملة الفلسطينية، وعدد من الخبراء والهيئات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

واستعرض رئيس سلطة الطاقة المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء في فلسطين والمتمثلة في شرذمة القطاع، قائلا: "هناك شركة في غزة ومحطة توليد، وشركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال والجنوب والخليل وأن 114 بلدة يصلها التيار الكهربائي مباشرة من إسرائيل، إضافة إلى الديون المترتبة على البلديات في موضوع الكهرباء وغيره"، كما استعرض أهم الإنجازات التي عملت عليها السلطة ورؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع وعدد من الخبراء القانونيين، للخروج بتوصيات من أجل حل هذه القضايا، وتشكيل شركة كهرباء فلسطينية لتكون عنوان واحد يخدم المواطنين والبلديات، حيث تُقدم اللجنة مقترح واحد يُعرض على مجلس الوزراء يعالج كافة المشاكل في فترة زمنية أقصاها 30/12.

وقد أثنى الحضور على أن فكرة تأسيس شركة كهرباء فلسطينية هي الحل الأمثل لتنظيم قطاع الكهرباء، وتكون بالشراكة بين الحكومة والبلديات والقطاع الخاص، وقد تُرِك للجنة المُشكلة وضع التصورات اللازمة لإنجاح الفكرة.



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