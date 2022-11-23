دولي

قصف روسي يستهدف منشآت للبنية التحتية وانفجارات بكييف

قصف روسي يستهدف منشآت للبنية التحتية وانفجارات بكييف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام دولية، مساء يوم الأربعاء، تطورات الحرب الروسية الأوكرانية إذ دخلت يومًا جديدًا في عمليتهما العسكرية ضد بعض. 

هذا وتعرضت منشآت للبنية التحتية في كييف للقصف، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها مراسلو وكالة (فرانس برس) في العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس البلدية على (تليغرام): "ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف، ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي" دون مزيد من التفاصيل، وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال ووسط كييف، بحسب مراسلي الوكالة.

وأسفرت الضربات الروسية على كييف عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة، مع ورود أنباء عن انقطاع الكهرباء والمياه في كل أنحاء المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة على "تليغرام": "نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني من طابقين، وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة"، وفق ما نقلته قناة (العربية).

وفي وقت سابق، قتل رضيع إثر هجوم صاروخي استهدف جناحا للولادة في مستشفى بإقليم زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية الأربعاء، كما وانتشل رجال الإنقاذ والدة الطفل وطبيبا من تحت الأنقاض وهما على قيد الحياة. 

إلى ذلك، قالت المخابرات البريطانية إن روسيا لم تنفذ أي هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ 17 تشرين ثاني/ نوفمبر، مضيفة بالقول إنه من المحتمل نفاد مخزون روسيا من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وستسعى على الأرجح للحصول على المزيد.

وتعرّضت شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرات، فيما كانت القواتُ الروسية في حالة تأهب وفق ما أعلنت السلطات المعينة من موسكو.

وقال حاكمُ منطقة سيفاستوبول الإدارية في شبه جزيرة القرم على (تليغرام) إن المنطقةَ تعرضت لهجوم بالمسيّرات، وأوضح أن مسيّرتين "أُسقطتا حتى الآن"، مؤكدًا عدم تضرر أي بنية تحتية مدنية ودعا السكان إلى التزام الهدوء.

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