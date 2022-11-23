أردوغان يكشف نواياه لقاء الأسد معلقًا "لا خصومة أبدية"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، استعداده للقاء نظيره السوري بشار الأسد، معتبراً أنه "لا توجد خلافات أبدية" في السياسة.وحول إمكانية لقاء الأسد، قال أردوغان: إنه "من الممكن أن ألتقي مع الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا في هذا الصدد"، وفق قناة (الشرق) السعودية.وفي هذا الصدد، يعتقد الكاتب التركي في صحيفة (حرييت) أن لقاء أردوغان والأسد "مسألة وقت"، ويمكن عقده قبيل الانتخابات العامة المقررة في تركيا في يونيو المقبل، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب سيلفي في مقال نُشر، الأربعاء، أن الأنظار توجهت نحو العلاقات التركية السورية مجدداً، بعد المصافحة غير المتوقعة بين أردوغان، ونظيره المصري السيسي في قطر، والدعوة التي وجهها دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية التركي، الحليف للحزب الحاكم، لعقد لقاء مماثل مع الأسد.