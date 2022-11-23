كوخافي يقطع زيارة أمريكا ويعود إلى إسرائيل لهذا السبب



وأشارت التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن فلسطيني وصل على دراجة نارية إلى محطة الحافلات ووضع عبوة ناسفة كانت داخل حقيبة تم تفعيلها عن بعد، والعبوة الثانية كانت معدة على دراجة نارية.







رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء يوم الأربعاء، قطع زيارته للولايات المتحدة في أعقاب الأوضاع الأمنية المتوترة وعملية القدس التفجيرية.ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، إذا أكد أن كوخافي سيعود إلى إسرائيل ظهر يوم غدًا الخميس بعد نهاية تقييم هاتفي للوضع تم إجراءه.والجدير بالذكر أن مستوطن إسرائيلي قُتل وأصيب 19 آخرين، في عملية تفجيرية مزدوجة في حي رامون الاستيطاني بمدينة القدس، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).