عاجل

  • كأس العالم: اليابان تقلب الطاولة وتتقدم بهدف على ألمانيا


شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدروي لمجلس التنظيم الاعلى، بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة، وأمين سر مجلس التنظيم م. فاتن تمراز.

وقرر المجلس الموافقة على عدة مشاريع منها مشاريع تعديل تنظيمي في التجمعات التالية: (رام الله، وبيرزيت، وعتيل، وجنين، وسيلة الظهر، واريحا)، إضافة للموافقة على مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في بيت امرين.

وأعاد المجلس مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في عصيرة الشمالية للإيداع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في الرامة.

ووافق المجلس على طلبات منح تسهيلات وطلبات استئناف، وذلك في التجمعات التالية: (عابود، وقطنة، ورنتيس، وعارورة، وبتين، وياسوف، ونصف اجبيل، وطلوزة، وعراق بورين، وتل، وأبو قش، والبيرة، ودير ابزيع، وكفر عين، ورافات، ومخماس، وجبع، وعنبتا، وجيت، واليامون).

هذا وأجل المجلس البت في عدة مشاريع لإعادة الدراسة من اللجان المختصة ولك لطلب استئناف في بيت جالا، وكذلك لطلب الغاء رخصة في بيت ساحور، وطلبات لمشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في جبع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في الظاهرية، وطلب منح تسهيلات لبناء قائم في سردا، وطلب منح تسهيلات لبناء قيد الانشاء في عجة.

وشكل المجلس لجان فرعية لإعادة الدراسة وذلك لمشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في كفل حارس وكذلك لمشروع اخر في يعبد، وايضا لطلب استئناف لمنح تسهيلات لبناء في يبرود ومشروع تعديل تنظيمي في جنين، كما ورد المجلس طلب منح تسهيلات لترخيص بناء في طمون.

أخبار ذات صلة

ديوان الجريدة الرسمية لدولة فلسطين يصدر العدد (196)

ديوان الجريدة الرسمية لدولة فلسطين يصدر العدد (196)

&#34;الخارجية&#34; تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع

"الخارجية" تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع

حركة الأمة تبارك للشعب الفلسطيني عملية القدس المزدوجة

حركة الأمة تبارك للشعب الفلسطيني عملية القدس المزدوجة

تحت رعاية الرئيس.. شركة &#34;كوكا كولا/كابي&#34; تشارك في معرضالمنتجات الصناعية والزراعية 2022

تحت رعاية الرئيس.. شركة "كوكا كولا/كابي" تشارك في معرضالمنتجات الصناعية والزراعية 2022

فلسطين عضوا في جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية ACI FMA

فلسطين عضوا في جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية ACI FMA

تيسير خالد: يدعو &#34;فون دير لاين&#34; الى تقديم اعتذار رسمي الى الشعب الفلسطيني‎‎

تيسير خالد: يدعو "فون دير لاين" الى تقديم اعتذار رسمي الى الشعب الفلسطيني‎‎

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي

النضال الشعبي تدين هدم مدرسة أصفي الاساسيه في مسافر يطا من قبل الاحتلال

النضال الشعبي تدين هدم مدرسة أصفي الاساسيه في مسافر يطا من قبل الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

ديوان الجريدة الرسمية لدولة فلسطين يصدر العدد (196)

ديوان الجريدة الرسمية لدولة فلسطين يصدر العدد (196)

&#34;الخارجية&#34; تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع

"الخارجية" تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع

فلسطين عضوا في جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية ACI FMA

فلسطين عضوا في جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية ACI FMA

تيسير خالد: يدعو &#34;فون دير لاين&#34; الى تقديم اعتذار رسمي الى الشعب الفلسطيني‎‎

تيسير خالد: يدعو "فون دير لاين" الى تقديم اعتذار رسمي الى الشعب الفلسطيني‎‎

النضال الشعبي تدين هدم مدرسة أصفي الاساسيه في مسافر يطا من قبل الاحتلال

النضال الشعبي تدين هدم مدرسة أصفي الاساسيه في مسافر يطا من قبل الاحتلال

مركز فلسطين يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى

مركز فلسطين يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير العبوتين في عملية القدس

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير العبوتين في عملية القدس

منوعات

شاهد: نسرين طافش تعلق على أزمة طلاقها للمرة الأولى

شاهد: نسرين طافش تعلق على أزمة طلاقها للمرة الأولى

بعد أزمة انفصالهم.. ريم البارودي تعترف بحبها لأحمد سعد من جديد

بعد أزمة انفصالهم.. ريم البارودي تعترف بحبها لأحمد سعد من جديد

شاهد: روجينا و أشرف زكي يؤديان مناسك العمرة بصحبة ابنتهم الكبرى

شاهد: روجينا و أشرف زكي يؤديان مناسك العمرة بصحبة ابنتهم الكبرى

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار بإطلالتها بدون مكياج بصحبة ابنتها

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار بإطلالتها بدون مكياج بصحبة ابنتها

شاهد: نيكول سابا ترتدي فستان ارتدته قبل 21 عام في ختام مهرجان القاهرة

شاهد: نيكول سابا ترتدي فستان ارتدته قبل 21 عام في ختام مهرجان القاهرة

ميريام فارس تقدم اعتذار رسمي لجمهورها بسبب أغنيتها الأخيرة

ميريام فارس تقدم اعتذار رسمي لجمهورها بسبب أغنيتها الأخيرة

ابنة هند القحطاني تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

ابنة هند القحطاني تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

شيرين عبد الوهاب تواجه مشكلة جديدة بعد أزمتها الأخيرة

شيرين عبد الوهاب تواجه مشكلة جديدة بعد أزمتها الأخيرة

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

شاهد: يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

عربي

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة

بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة