وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى



وشكل المجلس لجان فرعية لإعادة الدراسة وذلك لمشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في كفل حارس وكذلك لمشروع اخر في يعبد، وايضا لطلب استئناف لمنح تسهيلات لبناء في يبرود ومشروع تعديل تنظيمي في جنين، كما ورد المجلس طلب منح تسهيلات لترخيص بناء في طمون.



رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدروي لمجلس التنظيم الاعلى، بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة، وأمين سر مجلس التنظيم م. فاتن تمراز.وقرر المجلس الموافقة على عدة مشاريع منها مشاريع تعديل تنظيمي في التجمعات التالية: (رام الله، وبيرزيت، وعتيل، وجنين، وسيلة الظهر، واريحا)، إضافة للموافقة على مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في بيت امرين.وأعاد المجلس مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في عصيرة الشمالية للإيداع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في الرامة.ووافق المجلس على طلبات منح تسهيلات وطلبات استئناف، وذلك في التجمعات التالية: (عابود، وقطنة، ورنتيس، وعارورة، وبتين، وياسوف، ونصف اجبيل، وطلوزة، وعراق بورين، وتل، وأبو قش، والبيرة، ودير ابزيع، وكفر عين، ورافات، ومخماس، وجبع، وعنبتا، وجيت، واليامون).هذا وأجل المجلس البت في عدة مشاريع لإعادة الدراسة من اللجان المختصة ولك لطلب استئناف في بيت جالا، وكذلك لطلب الغاء رخصة في بيت ساحور، وطلبات لمشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في جبع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في الظاهرية، وطلب منح تسهيلات لبناء قائم في سردا، وطلب منح تسهيلات لبناء قيد الانشاء في عجة.