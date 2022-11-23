ديوان الجريدة الرسمية لدولة فلسطين يصدر العدد (196)

رام الله - دنيا الوطنأصدر ديوان الجريدة الرسمية اليوم عدد شهر نوفمبر لسنة 2022م من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، ويحمل الرقم (196).وأشارت رئيس ديوان الجريدة الرسمية أ.ريم أبو الرب بأن هذا العدد تضمن العديد من التشريعات الهامة وأوضحت ابو الرب بأن العدد تضمن ثمانية أقسام، حيث تناول كل قسم مواضيع مختلفة تم فهرستها وجدولتها بطريقة عملية لتسهيل الوصول للمعلومة بشكل يخدم المواطن الفلسطيني. كما أكدت أن العدد (196) أصبح متاحاً لكافة المواطنين للاطلاع عليه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للديوان.وقد تضمن العدد أربعة قرارات بقانون من ضمنها قرار بقانون رقم (51) لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين والقرار بقانون المعدل له، والمرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وأربعة قرارات رئاسية، بالإضافة إلى الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2022م بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2022م بخدمات التدقيق الطاقي الصادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية وقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية رقم (12/2022)، والعديد من الأحكام القضائية وتعليمات السلطة القضائية بالإضافة إلى عدة إعلانات وأوامر التسوية.