شؤون فلسطينية

حركة الأمة تبارك للشعب الفلسطيني عملية القدس المزدوجة

حركة الأمة تبارك للشعب الفلسطيني عملية القدس المزدوجة
رام الله - دنيا الوطن
هنأت حركة الأمة الشعب الفلسطيني وكل قواه المقاومة والمجاهدة بالعملية البطولية المزدوجة في مدينة القدس المحتلة، والتي تثبت مرة جديدة حيوية هذا الشعب الذي يواجه الاحتلال العنصري والإرهاب الإجرامي، بتجديد أدوات نضاله ومقاومته ومواجهته التي تثير إعجاب ودهشة ومحبة كل الشعوب الحرة في الكون.

وأكدت الحركة في بيان لها: أن الإرهاب الإسرائيلي ونهجه الإجرامي لا يقابَلان إلا بمزيد من العمليات التي تتنوع وسائلها وأساليبها، وتمتد إلى مختلف المناطق، على نحو ما يبتكر الشعب الفلسطيني المجاهد وقواه المقاومة.

وإذ أشارت حركة الأمة إلى أن العملية الفلسطينية النوعية الجديدة تأتي رداً على إجرام العدو بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، تشكل العملية البطولية الجديدة صفعة مدوية لكل الإرادة الصهيونية ولمنظومتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وتشكل تأكيداً أن المقاومين الميامين لديهم القدرة والإمكانية على ابتكار وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية المذهلة لضرب كيان العدو وقهره في كل آنّ، وفي كل زمان ومكان.

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