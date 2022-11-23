تحت رعاية الرئيس.. شركة "كوكا كولا/كابي" تشارك في معرضالمنتجات الصناعية والزراعية 2022



وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي السيد عماد الهندي "إن مشاركة شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في المعرض يعزز من حضور المنتج الفلسطيني في يومه الذي بات علامةً فارقة يكرّس لدعم المنتج الوطني ويعزز قدرته على المنافسة في السوق"، مضيفاً أن معارض المنتجات الفلسطينية باتت تقليداً مهماً يساعد في عملية تطوير المنتج المحلي وتمكينه من منافسة المنتج المستورد.



واعتبر الهندي أن حرص شركة المشروبات الوطنية على المشاركة في المعارض تنبع من سعي الشركة للحفاظ على الاتصال والتواصل والبقاء بالقرب من المواطن الفلسطيني ومعرفة مدى رضاه عن منتجات الشركة ورصد احتياجاته في مجال المنتجات الغذائية والمشروبات، مشيراً إلى أن الشركة قد شاركت في عدد من المعارض التي أقيمت في كل من نابلس وجنين والخليل وبيت لحم وغزة منذ مطلع العام تكريساً لرؤية الشركة والعمل المتواصل في مجال التطوير.



وتشارك شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي بجناحٍ فريدٍ وعصري خاص يحاكي أجواء بطولة كأس العالم (قطر 2022) عبر أرضية ملعب كرة قدم، وإتاحة المجال أمام زوار المعرض للتفاعل وتسجيل الأهداف والفوز بالجوائز، كما قدم الجناح للزوار مجموعةً متنوعة من منتجات الشركة، إذ لاقى جناح شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابي إقبالاً كبيراً من المواطنين وتفاعلاً مع المسابقة التي وفرتها الشركة في معرضها مما خلق أجواءً مونديالية بامتياز.



رام الله - دنيا الوطنتشارك شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بمعرض المنتجات الصناعية والزراعية 2022، والمقام في قاعة بلدية البيرة بمحافظة رام الله والبيرة وتحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس لمدة ثلاثة أيام بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني، وذلك بتنظيمٍ من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة "فريدريش ناومن فاونديشن" ومشروع تصدير، وقد ضم المعرض 60 شركةً فلسطينية ومنتجاتٍ وطنية متعددة.وافتتح المعرض دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومحافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، إلى جانب رئيس مجلس ادار الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نورالدين جردات.