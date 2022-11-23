فلسطين عضوا في جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية ACI FMA

رام الله - دنيا الوطنحصلت لجنة المتداولين بالأسواق المالية في فلسطين المنبثقة عن جمعية البنوك على عضوية جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية ACI FMA (ACI Financial Markets Association ) وقد جرى ذلك خلال اجتماع أعضاء جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية المنعقد في باريس.وكانت اللجنة قد تقدمت بطلب للانضمام للجمعية العالمية ACI FMA وتم مناقشة طلب الانضمام أمام أعضاء الجمعية العالمية للمتداولين بالأسواق المالية في باريس، بعد أن قدم السيد بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك في فلسطين عرضاً تعريفياً عن الاقتصاد والقطاع المصرفي في فلسطين وأسباب رغبة لجنة المتداولين بالأسواق المالية بالانضمام للجمعية، وبعد النقاش تم التصويت بين الأعضاء والإعلان عن الموافقة على الانضمام لجمعية المتداولين بالاسواق المالية العالمية ACI FMA.وحضر هذا الاجتماع بجانب السيد بشار ياسين كل من سليمان نصر رئيس اللجنة في فلسطين، وسامي ضبيط عضو اللجنة وعضو الاتحاد العربي للمتداولين بالأسواق المالية وبذلك تكون لجنة المتداولين بالأسواق المالية في فلسطين أصبحت عضوا كاملا في اللجنة العالمية للمتداولين بالأسواق المالية العالمية.بدوره، عبر بشار ياسين مدير الجمعية عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي تمكنت اللجنة من تحقيقه في فترة قصيرة، وشكر أعضاء الجمعية العالمية للمتداولين بالأسواق المالية على منحها العضوية، مؤكداً على أنها ستكون البداية للكثير من الإنجازات المستقبلية للقطاع المصرفي.من جانبه، قال سليمان نصر إن هذا الإنجاز يعود بالنفع على جميع المتداولين بالأسواق المالية في فلسطين حيث سيمكن من الاحتكاك مع العالم الخارجي واتباع أفضل الممارسات العالمية بمجال الخزينة والتداول بالأسواق المالية وسيدعم تطور العاملين بهذا المجال من خلال ورشات العمل والتدريب اللازم على أعلى المستويات للرقي بهذا القطاع وتقديم كل ماهو جديد ومطبق عالميا لعملاء البنوك في فلسطين.بدوره، عبر سامي ضبيط عن شكره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يوفر آفاقاً جديدة للقطاع المصرفي تساعده على بناء شبكة علاقات دولية إضافة الى مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، متمنياً المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي بشكل خاص والقطاع الاقتصادي بشكل عام.من الجدير ذكره أن جمعية المتداولين بالأسواق المالية العالمية تضم في عضويتها أكثر من 9 آلاف عضو (بنوك عالمية وعربية) تمثل أكثر من (70) دولة حول العالم، حيث تقدم الجمعية التدريب المهني المتخصص للعاملين بمجال الخزينة بالأسواق المالية.