شؤون فلسطينية

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل بالضفة المحتلة.

وأشادت اللجنة بزيادة وتيرة المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال ودفاعاً عن أبناء شعبنا ومقدساتنا، وآخرها عملية القدس البطولية صباح اليوم.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة إعفاء باصات الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الترخيص.

وصادقت اللجنة على نشرة الترقيات العسكرية لدفعة جديدة من ضباط وزارة الداخلية والأمن الوطني، كما تم اعتماد سياسة معالجة واقع الأدوية والمستهلكات الطبية في وزارة الصحة.

واعتمدت اللجنة رؤية تعزيز التعليم المهني في قطاع غزة ضمن أولويات سوق العمل المحلي، وقررت تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد مسار شارع الرشيد في محافظتي خانيونس ورفح.

وجرى اعتماد الفريق الحكومي لإعداد الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، كم تم إحالة عدد من الموظفين العموميين ممن انطبقت عليهم الشروط للتقاعد المبكر، بناءً على طلبهم.

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