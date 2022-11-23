النضال الشعبي تدين هدم مدرسة أصفي الاساسيه في مسافر يطا من قبل الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الخليل ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، بمسافر يطا، جنوب الخليل.وأكدت الجبهة أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مدرسة إصفي الأساسية بمسافر يطا جريمة جديدة، تضاف لجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق المدارس الفلسطينية وبحق طلبتنا الفلسطينيين .وأكد ماهر السلايمه عضو اللجنة المركزية للجبهة ان هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم الممنهجة التي تقوم بها حكومات الإحتلال المتعاقبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق مؤسساتنا التعليمية والصحية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق المجتمعية والدولية .وطالب السلايمه المؤسسات الدولية والحقوقية بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومؤسساته. مطالباً أيضا المجتمع الدولي بلجم هذا الاحتلال وممارسات الفاشية بحقنا.