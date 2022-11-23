بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالعاصمة الروسية، اليوم الأربعاء، إن "نيرانًا اندلعت في مبنى مقر إقامة سفير الجزائر وسط موسكو".وأضاف "اندلع الحريق في مبنى سكن سفير الجزائر في شارع سبيريدونوفكا بوسط العاصمة"، ولم يسجل أي إصابات في الحريق. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأشار المصدر، إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بسرعة. ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.وأفادت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بأنه "بفضل الإجراءات المتخذة، تم في الساعة 11:26، إخماد الحريق. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".وأكدت المديرية، أن 16 سيارة إطفاء و 61 عنصرا شاركوا في إطفاء الحريق.