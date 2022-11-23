المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنشر التقديرات الأولية حول منفذي عملية القدس

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائلية، اليوم الأربعاء، التقديرات الأولية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول منفذي عملية القدس.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن التقديرات أولية في مؤسسة الأمن الإسرائيلية بأن منفذي التفجيرات في القدس عملوا دون توجيه خارجي أو تعليمات من جماعات مسلحة، وخططوا للهجوم منذ فترة طويلة".وبحسب الصحيفة "الخلية المنفذة كانت على دراية جيدة بالمنطقة التي جرت فيها التفجيرات، ويشتبه في أن عناصرها تحروا المكان الذي يوجد فيه أكبر عدد من الركاب في محطة الحافلات تم قاموا بتفجير العبوة الأولى من مسافة بعيدة، وفجروا العبوة الثانية في مفترق راموت بطريقة مماثلة".وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم ، مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، في انفجارين وقعا في منطقتين مختلفتين بالقدس.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن الانفجار الأول وقع بالقرب محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة، والثاني قرب مفرق (راموت).