شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/38).

للتحميل اضغط هنا

  
كما سيتم السفر للحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/45) 

للتحميل اضغط هنا

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل اعتقال الشابة رغد الفني وما تعرضت له من تنكيل

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل اعتقال الشابة رغد الفني وما تعرضت له من تنكيل

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنشر التقديرات الأولية حول منفذي عملية القدس

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنشر التقديرات الأولية حول منفذي عملية القدس

لأول مرة.. أميريكا تقرّر تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين

لأول مرة.. أميريكا تقرّر تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين

الوزير د المالكي يطلع نظيره التركي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

الوزير د المالكي يطلع نظيره التركي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير العبوتين في عملية القدس

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير العبوتين في عملية القدس

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: منع إقامة حفلات الأفراح بالشوارع بداية من أول يناير المقبل

"الداخلية" بغزة: منع إقامة حفلات الأفراح بالشوارع بداية من أول يناير المقبل

معلّقًا على تفجير القدس.. (بن غفير): يجب أن نعود للاغتيالات فورًا

معلّقًا على تفجير القدس.. (بن غفير): يجب أن نعود للاغتيالات فورًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير د المالكي يطلع نظيره التركي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

الوزير د المالكي يطلع نظيره التركي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

موقع إسرائيلي: الإدارة الأميركية ترفع مستوى العلاقات مع الفلسطينيين

موقع إسرائيلي: الإدارة الأميركية ترفع مستوى العلاقات مع الفلسطينيين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وفلسطين على موعد مع منخفض جوي غدًا الخميس

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وفلسطين على موعد مع منخفض جوي غدًا الخميس

صورة.. مسلحون فلسطينيون يختطفون جثة إسرائيلي في جنين

صورة.. مسلحون فلسطينيون يختطفون جثة إسرائيلي في جنين

(عرين الأسود) تصدر بيانًا صحفيًا حول تصدي مقاتليها لاقتحام نابلس

(عرين الأسود) تصدر بيانًا صحفيًا حول تصدي مقاتليها لاقتحام نابلس

&#34;الصحة&#34;: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

"الصحة": استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

منوعات

شاهد: نسرين طافش تعلق على أزمة طلاقها للمرة الأولى

شاهد: نسرين طافش تعلق على أزمة طلاقها للمرة الأولى

بعد أزمة انفصالهم.. ريم البارودي تعترف بحبها لأحمد سعد من جديد

بعد أزمة انفصالهم.. ريم البارودي تعترف بحبها لأحمد سعد من جديد

شاهد: روجينا و أشرف زكي يؤديان مناسك العمرة بصحبة ابنتهم الكبرى

شاهد: روجينا و أشرف زكي يؤديان مناسك العمرة بصحبة ابنتهم الكبرى

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار بإطلالتها بدون مكياج بصحبة ابنتها

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار بإطلالتها بدون مكياج بصحبة ابنتها

شاهد: نيكول سابا ترتدي فستان ارتدته قبل 21 عام في ختام مهرجان القاهرة

شاهد: نيكول سابا ترتدي فستان ارتدته قبل 21 عام في ختام مهرجان القاهرة

ميريام فارس تقدم اعتذار رسمي لجمهورها بسبب أغنيتها الأخيرة

ميريام فارس تقدم اعتذار رسمي لجمهورها بسبب أغنيتها الأخيرة

ابنة هند القحطاني تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

ابنة هند القحطاني تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

شيرين عبد الوهاب تواجه مشكلة جديدة بعد أزمتها الأخيرة

شيرين عبد الوهاب تواجه مشكلة جديدة بعد أزمتها الأخيرة

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

شاهد: يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

عربي

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة

بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي