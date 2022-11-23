إعلام الاحتلال يكشف هوية القتيل في عملية القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، هوية القتيل في عملية انفجار العبوة بمحطة حافلات بالقدس.وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن القتيل هو (أرييه شتسوفك 16 عاما) من هار نوف، حيث كان متوجها للمدرسة الدينية مع زميله الذي أصيب أيضا بجروح حرجة جدًا.وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، في انفجارين وقعا في منطقتين مختلفتين بالقدس.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن الانفجار الأول وقع بالقرب محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة، والثاني قرب مفرق "راموت".بدورها، قالت نجمة داوود الحمراء إن عدد الإصابات بلغ حتى اللحظة 19 إصابة بينها حالات خطيرة.وفي أعقاب ذلك، رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب في مدينة القدس، "اعتمادًا على تقييم الوضع قبل قليل، وسيتم رفعه لاحقًا في جميع أنحاء البلاد"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.