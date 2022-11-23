لأول مرة.. أميريكا تقرّر تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر رسمية أمريكية، بأن إدارة جو بايدن قررت لأول مرة تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين.وبحسب الموقع، فإن "المبعوث سيعمل من وزارة الخارجية في واشنطن وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس لإدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية".ووفقًا لـ(واللا)، فإن الخطوة تعكس قلق الإدارة الأمريكية تجاه الوضع الأمني في الضفة، ورغبتها بتعزيز السلطة الفلسطينية ورفع مستوى العلاقة معها تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية في القدس.