الوزير د المالكي يطلع نظيره التركي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيريه المغربي ناصر بوريطة، والتركي مولود تشاوش أوغلو، على آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية.جاء ذلك خلال لقاء المالكي، اليوم الثلاثاء، الوزيرين بوريطة وأوغلو، كل على حدة، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مدينة فاس المغربية.ووضع المالكي نظيره المغربي في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.وبحث الوزيران آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وتبادلا الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزير المالكي ضرورة الحفاظ على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات، بناء على تعليمات قائدي البلدين.واعتبر الوزير المالكي هذا اللقاء، مناسبة لاستكمال النقاش المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال لقائه نظيره التركي، استعرض المالكي الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على شعبنا، سواء الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي.وتطرق إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية بحماية جنود الاحتلال ومشاركتهم.وناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتعاون، بما في ذلك، تنسيق المواقف بين الطرفين على كافة المستويات، وثمن المالكي في هذا الصدد الدعم والمواقف التركية المساندة لحقوق شعبنا العادلة.