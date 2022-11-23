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شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير العبوتين في عملية القدس

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير العبوتين في عملية القدس
من مكان انفجار العبوة الأولى بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية تفجير العبوتين في القدس، والتي أدت لمقتل إسرائيلي، وإصابة 19 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

وبحسب القناة، فإن العبوتين "كانتا من النوع متوسط الحجم اشتملتا على شظايا من المسامير والكرات الحديدية وتم تفعيلهما عن بعد باستخدام هواتف نقالة، لذلك فإن الشرطة شبه مقتنعة بأن نفس المجموعة نفذت التفجيرين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت صباح اليوم، مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، في انفجارين وقعا في منطقتين مختلفتين بالقدس.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن الانفجار الأول وقع بالقرب محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة، والثاني قرب مفرق "راموت".

بدورها، قالت نجمة داوود الحمراء إن عدد الإصابات بلغ حتى اللحظة 19 إصابة بينها حالات خطيرة.

وفي أعقاب ذلك، رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب في مدينة القدس، "اعتمادًا على تقييم الوضع قبل قليل، وسيتم رفعه لاحقًا في جميع أنحاء البلاد"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

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