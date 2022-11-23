صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

وتابع:: "أثناء حرب 2014، كانت زوجتي حامل بابنتي، ومن شدة الفسفور الذي تم إلقاؤه علينا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، جاءت ابنتي لديها إعاقة".وقال إنه خرج من قطاع غزة، في 16 من كانون الأول/ديسمبر 2018، بهدف علاج ابنته من أصحاب الهمم حركياً، حيث أنه يرعاها لوحده من مساعدة أحد.وأضاف أنه يرعى ابنته بكل احتياجاتها في كل صغيرة وكبيرة، "ولا يوجد من يرعانا إلا الله".وأعرب عن أمنيته بالنظر إلى هذه القضية الإنسانية، مشددًا على أن أسرته مشتتة في الوطن.للتواصل05993550790595138415