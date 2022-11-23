"الداخلية" بغزة: منع إقامة حفلات الأفراح بالشوارع بداية من أول يناير المقبل

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة، وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي بالخصوص.وأوضح الناطق باسم الداخلية إياد البزم أن القرار يأتي حفاظاً على حالة الهدوء والسكينة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.وأضاف أن الشرطة ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة اعتباراً من الأول من يناير لعام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.