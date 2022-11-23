معلّقًا على تفجير القدس.. (بن غفير): يجب أن نعود للاغتيالات فورًا

رام الله - دنيا الوطنقال عضو (كنيست)، والمرشح لحقيبة الأمن الداخلي بحكومة نتنياهو الجديدة ايتمار بن غفير، إنه يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات فورًا.وتابع بن غفير في تصريح له، من موقع عملية التفجير بالقدس، أنه " يجب أن نشكل حكومة في أسرع وقت ممكن"، داعيًا إلى "اجتياح الضفة الغربية ردًا على التفجير".وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، في انفجارين وقعا في منطقتين مختلفتين بالقدس.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن الانفجار الأول وقع بالقرب محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة، والثاني قرب مفرق "راموت".بدورها، قالت نجمة داوود الحمراء إن عدد الإصابات بلغ حتى اللحظة 19 إصابة بينها حالات خطيرة.وفي أعقاب ذلك، رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب في مدينة القدس، "اعتمادًا على تقييم الوضع قبل قليل، وسيتم رفعه لاحقًا في جميع أنحاء البلاد"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.