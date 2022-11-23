شؤون فلسطينية

فيديو.. اللحظات الأولى لانفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات بالقدس

فيديو.. اللحظات الأولى لانفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اللحظات الأولى لانفجار عبوة ناسفة بالقرب من محطة للحافلات، في مدينة القدس، صباح اليوم الأربعاء، والذي أدى لمقتل إسرائيلي، وإصابة 19 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

وفي أعقاب ذلك، رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب في مدينة القدس، "اعتمادًا على تقييم الوضع قبل قليل، وسيتم رفعه لاحقًا في جميع أنحاء البلاد"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

فيما أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء يائير لابيد سيُجري تقييما للوضع الأمني  الساعة 12:00 في مقر وزارة الجيش (الكرياه) في تل أبيب، بحضور وزير الجيش وقيادات أمنية وعسكرية.

 

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