عقب عملية القدس.. "لبيد" سيُجري تقييمًا للوضع الامني

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بان رئيس وزراء الاحتلال سيُجري تقييمًا للوضع الأمني في أعقاب تفجيرات القدس في مقر (الكرياه) بتل أبيب.ووفقًا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء يائير لابيد سيُجري تقييما للوضع الأمني الساعة 12:00 في مقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب بحضور وزير الجيش وقيادات أمنية وعسكرية.وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس يجري جلسة تقييم في هذا الوقت بمشاركة رئيس (شاباك)، ونائب رئيس الأركان، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس الشعبة السياسية - الأمنية في الوزارة ومنسق عمليات الحكومة في المناطق ورئيس شعبة العمليات في الشرطة.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم رفع مستوى التأهب في القدس عقب الانفجارين.