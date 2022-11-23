موقع إسرائيلي: الإدارة الأميركية ترفع مستوى العلاقات مع الفلسطينيين





وتابع الموقع، بأن المُعين هو هادي عمرو، وقد أبلغت الخارجية الأمريكية مسبقًا الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، وكذلك رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ومستشاريه، بهذه الخطوة.











رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أن الإدارة الأميركية، قررت رفع مستوى العلاقات مع الفلسطينيين.ووفق الموقع نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس أمس الثلاثاء بتعيين مبعوث خاص جديد سيكون مسؤولاً عن العلاقات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.