عاجل

  • إعلام إسرائيلي: قتيل و19 جريحًا حصيلة التفجيرات في القدس

  • (معاريف): سيجري رئيس الوزراء يائير لابيد تقييمًا للوضع الأمني الساعة 12:00 في (الكرياه) بتل أبيب

  • إذاعة جيش الاحتلال: الإعلان عن مقتل أحد المصابين في تفجيرات القدس

مباشر | إصابة 12 إسرائيلياً في انفجارين بمدينة القدس


شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على عملية القدس

أول تعليق من حركة حماس على عملية القدس
رام الله - دنيا الوطن
عقّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم الأربعاء، على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع على عملية القدس.

وقال القانوع، إننا "نبارك لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في موقف الباصات والتي تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه".

وتابع أن: "عملية القدس  هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا  والمسجد الأقصى وتؤكد من جديد وبالدليل القاطع أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق".

ولفت إلى أن "الاحتلال الصهيوني اليوم يجني ثمن جرائمه وعدوانه بحق شعبنا والمسجد الأقصى وهو ما حذرنا منه مراراً ألا يصمت شعبنا أمام ذلك وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق".

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي: الإدارة الأميركية ترفع مستوى العلاقات مع الفلسطينيين

موقع إسرائيلي: الإدارة الأميركية ترفع مستوى العلاقات مع الفلسطينيين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وفلسطين على موعد مع منخفض جوي غدًا الخميس

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وفلسطين على موعد مع منخفض جوي غدًا الخميس

شاهد: إصابات بصفوف الإسرائيليين بينهم حالات حرجة بانفجارين بالقدس

شاهد: إصابات بصفوف الإسرائيليين بينهم حالات حرجة بانفجارين بالقدس

صورة.. مسلحون فلسطينيون يختطفون جثة إسرائيلي في جنين

صورة.. مسلحون فلسطينيون يختطفون جثة إسرائيلي في جنين

(عرين الأسود) تصدر بيانًا صحفيًا حول تصدي مقاتليها لاقتحام نابلس

(عرين الأسود) تصدر بيانًا صحفيًا حول تصدي مقاتليها لاقتحام نابلس

&#34;الصحة&#34;: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

"الصحة": استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

شاهد: اندلاع اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

شاهد: اندلاع اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية

الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

الاحتلال يحتجز والدة أسير من قباطية خلال زيارتها له

الاحتلال يحتجز والدة أسير من قباطية خلال زيارتها له

(حماس): ستبقى القدس عاصمة لفلسطين ومشاريع الاحتلال لن تغير التاريخ

(حماس): ستبقى القدس عاصمة لفلسطين ومشاريع الاحتلال لن تغير التاريخ

&#34;المالكي&#34; يشارك بأعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات في المغرب

"المالكي" يشارك بأعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات في المغرب

زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. &#34;هب الريح&#34; يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. "هب الريح" يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده الذين يتجهزون للعمل في نابلس

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده الذين يتجهزون للعمل في نابلس

المالكي يطلع نظيره المغربي على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في الأرض الفلسطينية

المالكي يطلع نظيره المغربي على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في الأرض الفلسطينية

منوعات

ابنة هند القحطاني تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

ابنة هند القحطاني تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة بعد أزمتها الأخيرة

شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة بعد أزمتها الأخيرة

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

شاهد: يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: عمرو يوسف يكشف عن أمنتيه لأطفاله التي أثارت الجدل

شاهد: عمرو يوسف يكشف عن أمنتيه لأطفاله التي أثارت الجدل

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

عربي

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة

بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي