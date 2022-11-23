صورة.. مسلحون فلسطينيون يختطفون جثة إسرائيلي في جنين





رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، تفاصيل اختطاف جثة إسرائيلي من قبل مسلحين فلسطينيين، بعدما توفي إثر حادث سير بالقرب من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.ووفق المتحدث، فإن شاباً إسرائيلياً دخل يوم أمس الثلاثاء، مع آخر عبر معبر "جلبوع"، إلى مدينة جنين، وتعرض الاثنان لحادث سير خطير وتم نقلهما إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطبي حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه، ونقل صديقه المصاب للعلاج في إسرائيل في حالة خطيرة.وأضاف: أن "جثة الشاب نُقلت من المستشفى بجنين، ومن المتوقع إعادتها إلى عائلته في إسرائيل في أسرع وقت ممكن".ونشرت إذاعة جيش الاحتلال، صورة للإسرائيلي الذي اختطفت جثته من قبل مسلحين فلسطينيين في جنين، ويُدعى تيران بيرو من "دالية الكرمل" وهو درزي.في السياق، نقل موقع (القناة السابعة الإسرائيلية) عن الوزير الأسبق أيوب قرا، قوله: "إنه أجرى محادثات مع مسؤولين في دول الخليج للضغط على السلطة الفلسطينية للتحرك بسرعة لإعادة جثة الإسرائيلي الدرزي الذي قُتل في حادث سير بالقرب من جنين، وخطف مسلحون جثته".