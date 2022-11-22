(عرين الأسود) تصدر بيانًا صحفيًا حول تصدي مقاتليها لاقتحام نابلس





وفيما يلي نص البيان:



أيها الشعب العظيم يا نبضنا وتاج رؤوسنا جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا بساحتهم صفا صفا إلى جانب كتيبة بلاطة المظفرة.





إنقضوا عليهم من كل مكان من الضاحية من عراق التايه من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية ومستمرون وليلهم لم ينتهِ بعد وساء ليلهم وساء صباحهم المنتظر وساء صباح المنذرين.





الله أكبر والنصر للمجاهدين لقد ظنوا وخاب ظنهم انظروا إليهم الآن في مواجة جند لا يعلمهم إلا الله والله يحب جنوده وإنا بإذن منتصرون.









وقالت (عرين الأسود): إن مقاتليها يخضون "معركة العز والكرامة إلى جانب كتيبة بلاطة" بهدف التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال لقبر النبي يوسف في نابلس.