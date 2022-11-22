مباشر | مونديال قطر: السعودية تفجر مفاجئة في المونديال


شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية
الوزير المالكي ونظيرته الليبية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة نجلاء المنقوش، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مدينة فاس المغربية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والتطورات السياسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأشار المالكي إلى جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا، والسياسات الاستعمارية التي ترسخ للأبارتهايد من خلال التهجير القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الممتلكات في مدينة القدس ومختلف مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المالكي أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل، كقوة احتلال، من العقاب.

كما جرى بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، والتطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وتمنى الوزير المالكي أن تستقر الأوضاع ويعم الازدهار في دولة ليبيا الشقيقة.

وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ومساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب.

أخبار ذات صلة

شاهد: اندلاع اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

شاهد: اندلاع اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

الاحتلال يحتجز والدة أسير من قباطية خلال زيارتها له

الاحتلال يحتجز والدة أسير من قباطية خلال زيارتها له

خلال مؤتمر لفصائل المقاومة.. رضوان: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء كافة في القدس والمسجد الأقصى

خلال مؤتمر لفصائل المقاومة.. رضوان: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء كافة في القدس والمسجد الأقصى

(حماس): ستبقى القدس عاصمة لفلسطين ومشاريع الاحتلال لن تغير التاريخ

(حماس): ستبقى القدس عاصمة لفلسطين ومشاريع الاحتلال لن تغير التاريخ

&#34;المالكي&#34; يشارك بأعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات في المغرب

"المالكي" يشارك بأعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات في المغرب

زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. &#34;هب الريح&#34; يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. "هب الريح" يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده الذين يتجهزون للعمل في نابلس

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده الذين يتجهزون للعمل في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية

الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

&#34;المالكي&#34; يشارك بأعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات في المغرب

"المالكي" يشارك بأعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات في المغرب

زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. &#34;هب الريح&#34; يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. "هب الريح" يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

خلال مباحثات مع وفد من &#34;الديمقراطية&#34;.. موسكو تؤكد استعدادها لدعم الحوار الوطني لإنهاء الانقسام

خلال مباحثات مع وفد من "الديمقراطية".. موسكو تؤكد استعدادها لدعم الحوار الوطني لإنهاء الانقسام

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع سلطة النقد وبنك فلسطين تقديم تسهيلات للقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع سلطة النقد وبنك فلسطين تقديم تسهيلات للقطاع الخاص

مجدلاني: غياب الأفق السياسي والتكالب على القضية يتطلب الحفاظ على المكتسبات وتعزيز المركز القانوني

مجدلاني: غياب الأفق السياسي والتكالب على القضية يتطلب الحفاظ على المكتسبات وتعزيز المركز القانوني

ارزيقات: ضباط في الشرطة الفلسطينية يشاركون في تأمين مونديال قطر

ارزيقات: ضباط في الشرطة الفلسطينية يشاركون في تأمين مونديال قطر

منوعات

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم &#34;جروب الماميز&#34;

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم "جروب الماميز"

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

عربي

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع