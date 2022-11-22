تفاصيل لقاء الوزير المالكي بنظيرته الليبية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة نجلاء المنقوش، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مدينة فاس المغربية.وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والتطورات السياسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأشار المالكي إلى جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا، والسياسات الاستعمارية التي ترسخ للأبارتهايد من خلال التهجير القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الممتلكات في مدينة القدس ومختلف مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكد المالكي أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل، كقوة احتلال، من العقاب.كما جرى بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، والتطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة.وتمنى الوزير المالكي أن تستقر الأوضاع ويعم الازدهار في دولة ليبيا الشقيقة.وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ومساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب.