خلال مؤتمر لفصائل المقاومة.. رضوان: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء كافة في القدس والمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، مساء اليوم، إن "الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء كافة في القدس والمسجد الأقصى".وتابع رضوان خلال مؤتمر صحفي للفصائل الفلسطينية حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، أن "اقتحامات الاحتلال المتكررة للمسجد الأقصى تُشكل استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين".وأكد على أن المرابطين في المسجد الأقصى ما زالوا يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك وكرامة الأمة الإسلامية، وأن القدس والمسجد الأقصى ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.ولفت رضوان إلى أن الاحتلال ما زال يمارس اعتدائه على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وتنفيذ مخططاته التهويدية.ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.كما ودعا أهل الخليل لمقاومة الاحتلال وجرائم المستوطنين في المدينة.وشدّد على أننا "لن نسمح للمحتل الصهيوني أن يتفرد بمدن الضفة المحتلة وشعبنا الفلسطيني".وقال رضوان إننا: "ندعو السلطة إلى التحلل من اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني".وأكد على أن عمليات المقاومة ضد المحتل تأتي ردًا على جرائمه ضد المسجدين الأقصى والمسجد الإبراهيمي، ووحدة المقاومة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.وشدّد رضوان خلال كلمته على أن المقاومة تتابع عن كثب اعتداءات المستوطنين المتواصلة في مدينة الخليل.وتابع: "نحن في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف"، داعيًا "المجتمع الدولي لرفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة".