الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يستقبل وفداً من وكالة بيت مال القدس الشريف



وأشار الأمين العام للمنظمة الى أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها، ومشددا على حرص الأمانة العامة على التعاون من أجل تسهيل مهام الوكالة وحشد المزيد من الموارد المالية وكذلك الخبرات الفنية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بمدينة القدس الشريف.





كما أشار إلى أهمية الدعوة لاجتماعات منتظمة، لتسليط الضوء على أعمال الوكالة واستعراض حصيلة مشاريعها في القدس، وتشجيع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لها، حسب الأنظمة واللوائح التي تؤطر عملها.



من جهته، قدم المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف لمحة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تكابدها مدينة القدس جراء الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء التقارير الأخيرة التي أصدرتها الوكالة استنادا الى دراسات مرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في مدينة القدس.







رام الله - دنيا الوطنستقبل الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة السيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف.، وبحث معه سبل التعاون من اجل توسيع الجهود التي تقوم بها الوكالة لدعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها المرابطين.